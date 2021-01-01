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Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD)

Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.7%
  • Размеры: 299 x 210 x 14.9 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 13s Gen 3 (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
36
Экран
41
Автономность
62
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.26 кг
Размеры 299 x 210 x 14.9 мм
Площадь 628 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 42.4 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1648:1
Цветовой охват sRGB 97.1%
Охват Adobe RGB 68.8%
Охват DCI-P3 67.5%
Время отклика 43 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 362 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1342
Geekbench 5 (многоядерный)
5661
Cinebench R23 (одноядерный)
1328
Cinebench R23 (многоядерный)
7356

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 79.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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