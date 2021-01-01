Lenovo ThinkBook 13x
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.3%
- Размеры: 298 x 209 x 12.9 мм
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Обзор
Производительность системы
62
Производительность в играх
32
Экран
55
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
57
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 13x
Корпус
|Вес
|1.13 кг
|Размеры
|298 x 209 x 12.9 мм
|Площадь
|623 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.3%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|34 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1686:1
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|Охват Adobe RGB
|70.8%
|Охват DCI-P3
|69%
|Время отклика
|38 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|325 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.8-1.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1216
Geekbench 5 (многоядерный)
4559
Cinebench R23 (одноядерный)
1158
Cinebench R23 (многоядерный)
3012
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|81.7 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да