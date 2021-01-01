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Lenovo ThinkBook 13x

Lenovo ThinkBook 13x
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.3%
  • Размеры: 298 x 209 x 12.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 13x с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
32
Экран
55
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 13x

Корпус

Вес 1.13 кг
Размеры 298 x 209 x 12.9 мм
Площадь 623 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 34 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1686:1
Цветовой охват sRGB 99.7%
Охват Adobe RGB 70.8%
Охват DCI-P3 69%
Время отклика 38 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 325 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1216
Geekbench 5 (многоядерный)
4559
Cinebench R23 (одноядерный)
1158
Cinebench R23 (многоядерный)
3012

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 81.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Dell XPS 13 9305 и Lenovo ThinkBook 13x
3. Apple Macbook Air (M1, 2020) и Lenovo ThinkBook 13x
4. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Lenovo ThinkBook 13x
5. HP Pavilion Aero 13 и Lenovo ThinkBook 13x

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