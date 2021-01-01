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Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)

Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.7%
  • Размеры: 323 x 218 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 14 Gen 2 (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
62
Экран
40
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 323 мм
Высота 218 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц
Ядер 4
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 5
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
991
Geekbench 5 (многоядерный)
3225
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Cinebench R20 (многоядерный)
1458

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 0 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 320
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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