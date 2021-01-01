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Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)

Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.7%
  • Размеры: 356 x 252 x 16.3-19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
75
Экран
52
Автономность
72
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)

Корпус

Вес 2 кг
Ширина 356 мм
Высота 252 мм
Толщина 16.3-19.9 мм
Площадь 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 48.1 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 77.4%
Охват DCI-P3 76.4%
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 924 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1381
Geekbench 5 (многоядерный)
6276
Cinebench R23 (одноядерный)
1403
Cinebench R23 (многоядерный)
10234

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1050 МГц
Boost частота GPU 1402 МГц
FLOPS 10.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
10.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 74.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Dell XPS 15 9510 (2021)
3. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Apple MacBook Pro 15 (2019)
4. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
5. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel)
6. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
7. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
8. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
9. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)

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