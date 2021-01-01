Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.7%
- Размеры: 356 x 252 x 16.3-19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
84
Производительность в играх
75
Экран
52
Автономность
72
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
70
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
Корпус
|Вес
|2 кг
|Ширина
|356 мм
|Высота
|252 мм
|Толщина
|16.3-19.9 мм
|Площадь
|897 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.7%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|48.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|77.4%
|Охват DCI-P3
|76.4%
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|924 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1381
Geekbench 5 (многоядерный)
6276
Cinebench R23 (одноядерный)
1403
Cinebench R23 (многоядерный)
10234
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1050 МГц
|Boost частота GPU
|1402 МГц
|FLOPS
|10.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
10.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|74.7 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да