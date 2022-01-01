Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD): характеристики и тесты

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16
  • Дата выхода: Сентябрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.7%
  • Размеры: 356 x 252 x 16.3-19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
68
Экран
49
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

Корпус

Вес 1.99 кг
Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм
Площадь 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1461
Geekbench 5 (многоядерный)
8104

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 900 МГц
Boost частота GPU 1425 МГц
FLOPS 11.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
11.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
2. Apple MacBook Pro 16 (2021) или Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
3. Dell XPS 17 9720 (2022) или Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
4. Dell XPS 15 9520 (2022) или Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
5. Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) или Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
6. Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) или Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
7. Dell Inspiron 16 Plus 7620 или Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры