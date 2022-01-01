Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel): характеристики и тесты

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
  • Дата выхода: Октябрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
  • Размеры: 410 x 228 x 15.9-17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
80
Производительность в играх
42
Экран
66
Автономность
58
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм
Площадь 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 46.5 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 21:10
Разрешение 3072 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 87.8%
Охват DCI-P3 96.8%
Время отклика 24 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 100 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1657
Geekbench 5 (многоядерный)
10441
Cinebench R23 (одноядерный)
1725
Cinebench R23 (многоядерный)
12557

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 77.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) vs Dell XPS 17 9720 (2022)
3. Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) vs Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
4. Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) vs HP ENVY 17 (2022)
5. Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) vs Dell Precision 7770

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры