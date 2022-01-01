Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
- Дата выхода: Октябрь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
- Размеры: 410 x 228 x 15.9-17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
80
Производительность в играх
42
Экран
66
Автономность
58
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
63
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
Корпус
|Вес
|2 кг
|Размеры
|410 x 228 x 15.9-17.9 мм
|Площадь
|935 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|46.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|196 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|21:10
|Разрешение
|3072 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1191:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|87.8%
|Охват DCI-P3
|96.8%
|Время отклика
|24 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Мощность зарядки
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|342 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1657
Geekbench 5 (многоядерный)
10441
Cinebench R23 (одноядерный)
1725
Cinebench R23 (многоядерный)
12557
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|77.5 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да