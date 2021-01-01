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Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)

Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
  • Дата выхода: Ноябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.5%
  • Размеры: 311.3 x 218.9 x 17.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
33
Экран
22
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.38 кг
Ширина 311.3 мм
Высота 218.9 мм
Толщина 17.6 мм
Площадь 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.5%
Боковые рамки 8.5 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 36.3 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 118 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1279
Geekbench 5 (многоядерный)
2366
Cinebench R20 (одноядерный)
496
Cinebench R20 (многоядерный)
946

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 77.6 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) vs Lenovo ThinkPad X1 Nano
2. Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) vs Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)

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