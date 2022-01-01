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Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD)

Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD)
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.6%
  • Размеры: 360.2 x 237 x 19.93 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad L15 Gen 3 (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
50
Экран
34
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.76 кг
Размеры 360.2 x 237 x 19.93 мм
Площадь 854 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6%
Боковые рамки 7.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Техпроцесс 7 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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