Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad L15 Gen 4: характеристики и тесты

Lenovo ThinkPad L15 Gen 4

Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.6%
  • Размеры: 360.2 x 237 x 19.93 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad L15 Gen 4 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
54
Производительность в играх
43
Экран
34
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad L15 Gen 4

Корпус

Вес 1.77 кг
Размеры 360.2 x 237 x 19.93 мм
Площадь 854 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6%
Боковые рамки 7.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 5 (1P + 4E)
Потоков 6
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1573
Geekbench 5 (многоядерный)
4731
Cinebench R23 (одноядерный)
1579
Cinebench R23 (многоядерный)
4061
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 и L15 Gen 4
2. Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 и L15 Gen 4
3. Samsung Galaxy Book 3 и Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
4. Dell Latitude 5540 и Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
5. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и ThinkPad L15 Gen 4
6. Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 и L15 Gen 4
7. LG Gram 15 (2023) и Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Комментарии

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры