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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD)

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD)
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 317.75 x 226.82 x 18.03 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad P14s Gen 3 (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
35
Экран
41
Автономность
57
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.28 кг
Размеры 317.75 x 226.82 x 18.03 мм
Площадь 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 8.1 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1431
Geekbench 5 (многоядерный)
6528
Cinebench R23 (одноядерный)
1424
Cinebench R23 (многоядерный)
8827
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.1 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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