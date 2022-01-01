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Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”)

Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
59
Экран
35
Автономность
60
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”)

Корпус

Вес 2.09 кг
Размеры 366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм
Площадь 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 10.6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1850
Geekbench 5 (многоядерный)
12644
Cinebench R23 (одноядерный)
1846
Cinebench R23 (многоядерный)
16986

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712 МГц
Boost частота GPU 1057 МГц
FLOPS 4.32 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
4.32 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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