Lenovo ThinkPad T16
- Дата выхода: Апрель 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
- Размеры: 361.9 x 255.5 x 20.5 мм
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Обзор
Производительность системы
57
Производительность в играх
37
Экран
37
Автономность
61
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
50
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad T16
Корпус
|Вес
|1.64 кг
|Размеры
|361.9 x 255.5 x 20.5 мм
|Площадь
|925 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|100:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 135 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|10
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1503
Geekbench 5 (многоядерный)
4115
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 67.7 см
|Windows Precision
|Да