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Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3

Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3
  • Дата выхода: Декабрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
  • Размеры: 293.3 x 208.1 x 14.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X1 Nano Gen 3 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
65
Производительность в играх
36
Экран
49
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3

Корпус

Вес 0.96 кг
Размеры 293.3 x 208.1 x 14.8 мм
Площадь 610 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
450 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1581
Geekbench 5 (многоядерный)
9117
Cinebench R23 (одноядерный)
1592
Cinebench R23 (многоядерный)
9970
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5X
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.0 x 5.6 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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