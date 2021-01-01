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Lenovo ThinkPad X12

Lenovo ThinkPad X12
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
  • Размеры: 283.3 x 203.5 x 14.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X12 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
20
Экран
50
Автономность
56
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
99
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X12

Корпус

Вес 1.1 кг
Ширина 283.3 мм
Высота 203.5 мм
Толщина 14.5 мм
Площадь 577 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1%
Боковые рамки 11.7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 37 дБ

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1822:1
Цветовой охват sRGB 99.2%
Охват Adobe RGB 68.8%
Охват DCI-P3 67%
Время отклика 50 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.5-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
1936

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x3W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 75.1 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.35 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 5.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ThinkPad X12 и Surface Pro 7 Plus
2. ThinkPad X12 и Surface Pro 7

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