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Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2

Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2
  • Дата выхода: Февраль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.6%
  • Размеры: 305 x 213.9 x 15.4 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X13 Yoga Gen 2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
39
Экран
50
Автономность
64
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2

Корпус

Вес 1.2 кг
Ширина 305 мм
Высота 213.9 мм
Толщина 15.4 мм
Площадь 652 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6%
Боковые рамки 9.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 33.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 363 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1214
Geekbench 5 (многоядерный)
4001
Cinebench R20 (одноядерный)
495
Cinebench R20 (многоядерный)
1757

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 75.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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