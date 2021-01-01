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Lenovo Yoga 7i (14”)

Lenovo Yoga 7i (14”)
  • Дата выхода: Август 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.6%
  • Размеры: 320.4 x 214.6 x 15.6-17.7 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Yoga 7i (14”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
39
Экран
41
Автономность
75
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga 7i (14”)

Корпус

Вес 1.43 кг
Ширина 320.4 мм
Высота 214.6 мм
Толщина 15.6-17.7 мм
Площадь 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 46 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1044:1
Цветовой охват sRGB 91.8%
Охват Adobe RGB 67.4%
Охват DCI-P3 70.9%
Время отклика 40 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 345 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1223
Geekbench 5 (многоядерный)
4088
Cinebench R20 (одноядерный)
504
Cinebench R20 (многоядерный)
1779

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 85.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Yoga 7i (14”) против XPS 13 9310
2. Yoga 7i (14”) против XPS 13 9310 (2-in-1)
3. Yoga 7i (14”) против Inspiron 13 7306
4. Yoga 7i (14”) против XPS 13 9305
5. Yoga 7i (14”) против Surface Pro 7
6. Yoga 7i (14”) против ENVY x360 13 (2021)
7. Yoga 7i (14”) против Pavilion x360 14 (2021)
8. Yoga 7i (14”) против MacBook Air (Intel, 2020)
9. Yoga 7i (14”) против Yoga 9i (14")

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