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Lenovo Yoga 9i (14")

Lenovo Yoga 9i (14
  • Дата выхода: Декабрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
  • Размеры: 319.4 x 216.4 x 14.6-15.7 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Yoga 9i (14") с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
40
Экран
44
Автономность
69
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga 9i (14")

Корпус

Вес 1.37 кг
Ширина 319.4 мм
Высота 216.4 мм
Толщина 14.6-15.7 мм
Площадь 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 39.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1230
Geekbench 5 (многоядерный)
4094
Cinebench R20 (одноядерный)
508
Cinebench R20 (многоядерный)
1839

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 85.6 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 против Yoga 9i (14")
2. XPS 13 9310 (2-in-1) против Yoga 9i (14")
3. XPS 13 9305 против Yoga 9i (14")
4. Spectre x360 14 (2021) против Yoga 9i (14")
5. Pavilion x360 14 (2021) против Yoga 9i (14")
6. Yoga Slim 7i Carbon (13") против Yoga 9i (14")
7. Yoga Slim 7 14" (Intel) против Yoga 9i (14")

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