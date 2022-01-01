Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
- Дата выхода: Сентябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84.5%
- Размеры: 313 x 215 x 14.9 мм
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Обзор
Производительность системы
55
Производительность в играх
46
Экран
75
Автономность
59
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
64
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
Корпус
|Вес
|1.1 кг
|Размеры
|313 x 215 x 14.9 мм
|Площадь
|673 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.5%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|90 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Охват DCI-P3
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1293
Geekbench 5 (многоядерный)
5568
Cinebench R23 (одноядерный)
1310
Cinebench R23 (многоядерный)
7285
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|2x3W, 2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да