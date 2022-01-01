Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD): характеристики и тесты

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.5%
  • Размеры: 313 x 215 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
46
Экран
75
Автономность
59
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

Корпус

Вес 1.1 кг
Размеры 313 x 215 x 14.9 мм
Площадь 673 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1293
Geekbench 5 (многоядерный)
5568
Cinebench R23 (одноядерный)
1310
Cinebench R23 (многоядерный)
7285

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x3W, 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и XPS 13 9310
2. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и ZenBook 14 UX435
3. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и ZenBook 14 UM425
4. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и XPS 13 9305
5. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и Macbook Air (M1, 2020)
6. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и MacBook Pro 13 (M1, 2020)
7. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и Yoga Slim 7i Carbon (13")
8. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
9. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
10. Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и MacBook Pro 14 (2021)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры