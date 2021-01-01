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Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)

Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14
  • Дата выхода: Октябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
  • Размеры: 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
51
Экран
47
Автономность
56
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)

Корпус

Вес 1.31 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм
Площадь 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 34.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 95 Вт
Вес зарядного устройства 436 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1298
Geekbench 5 (многоядерный)
5831
Cinebench R23 (одноядерный)
1312
Cinebench R23 (многоядерный)
9527

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 68.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
2. ZenBook 14 UX435 против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
3. ZenBook 14 UM425 против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
4. XPS 13 9305 против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
5. Macbook Air (M1, 2020) против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
6. MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
7. ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
8. ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
9. MacBook Pro 14 (2021) против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)

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