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Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)

Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.8%
  • Размеры: 356 x 245.9 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
81
Производительность в играх
66
Экран
48
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм
Площадь 875 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 95 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1321
Geekbench 5 (многоядерный)
5672
Cinebench R23 (одноядерный)
1369
Cinebench R23 (многоядерный)
9918

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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7. Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) vs Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)

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