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LG Gram 14 2-in-1 (2022)

LG Gram 14 2-in-1 (2022)
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.2%
  • Размеры: 312 x 213.9 x 16.8 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Gram 14 2-in-1 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
33
Экран
38
Автономность
66
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики LG Gram 14 2-in-1 (2022)

Корпус

Вес 0.99 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм
Площадь 667 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Охват DCI-P3 99%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1486
Geekbench 5 (многоядерный)
6777
Cinebench R23 (одноядерный)
1104
Cinebench R23 (многоядерный)
8031

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.1 x 6.9 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
2. Apple Macbook Air (M1, 2020) против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
3. Apple MacBook Pro 14 (2021) против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
5. LG Gram 17 (2022) против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
6. Apple MacBook Air (M2, 2022) против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
7. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
8. Dell XPS 13 9315 против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
9. Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
10. LG Gram 16 (2022) против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
11. LG Gram 14 (2022) против LG Gram 14 2-in-1 (2022)

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