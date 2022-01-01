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LG Gram 14 (2022)

LG Gram 14 (2022)
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.2%
  • Размеры: 312 x 213.9 x 16.8 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Gram 14 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
33
Экран
39
Автономность
66
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики LG Gram 14 (2022)

Корпус

Вес 0.99 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм
Площадь 667 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Охват DCI-P3 99%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1474
Geekbench 5 (многоядерный)
6822
Cinebench R23 (одноядерный)
1104
Cinebench R23 (многоядерный)
8086

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.1 x 6.9 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 14 (2022) против LG Gram 14 (2021)
2. LG Gram 14 (2022) против Microsoft Surface Laptop 4 13.5
3. LG Gram 14 (2022) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
4. LG Gram 14 (2022) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
5. LG Gram 14 (2022) против Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
6. LG Gram 14 (2022) против LG Gram 17 (2022)
7. LG Gram 14 (2022) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
8. LG Gram 14 (2022) против Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
9. LG Gram 14 (2022) против Dell XPS 13 9315
10. LG Gram 14 (2022) против Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
11. LG Gram 14 (2022) против LG Gram 16 (2022)
12. LG Gram 14 (2022) против LG Gram 15 (2022)

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