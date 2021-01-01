Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 15 (2021): характеристики и тесты

LG Gram 15 (2021)

LG Gram 15 (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~88.3%
  • Размеры: 356.8 x 224 x 17.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Gram 15 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
40
Экран
40
Автономность
82
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики LG Gram 15 (2021)

Корпус

Вес 1.13 кг
Ширина 356.8 мм
Высота 224 мм
Толщина 17.5 мм
Площадь 799 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.3%
Боковые рамки 10.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 99%
Максимальная яркость
390 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1275
Geekbench 5 (многоядерный)
4262
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 15 (2021) или Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
2. LG Gram 15 (2021) или LG Gram 17 (2021)
3. LG Gram 15 (2021) или LG Gram 16 (2021)
4. LG Gram 15 (2021) или LG Gram 14 (2021)
5. LG Gram 15 (2021) или Microsoft Surface Laptop 3 15
6. LG Gram 15 (2021) или Apple MacBook Air (Intel, 2020)
7. LG Gram 15 (2021) или Apple Macbook Air (M1, 2020)
8. LG Gram 15 (2021) или Dell XPS 15 9510 (2021)
9. LG Gram 15 (2021) или Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
10. LG Gram 15 (2021) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
11. LG Gram 15 (2021) или Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры