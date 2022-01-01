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LG Gram 15 (2022)

LG Gram 15 (2022)
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~88.9%
  • Размеры: 356.1 x 222.9 x 17.4 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Gram 15 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
40
Экран
35
Автономность
68
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики LG Gram 15 (2022)

Корпус

Вес 1.14 кг
Размеры 356.1 x 222.9 x 17.4 мм
Площадь 794 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9%
Боковые рамки 10.1 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
7941
Cinebench R23 (одноядерный)
1675
Cinebench R23 (многоядерный)
9030

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 24
Производительность GPU
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.1 x 6.9 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) против LG Gram 15 (2022)
2. Apple MacBook Pro 16 (2021) против LG Gram 15 (2022)
3. Apple MacBook Pro 14 (2021) против LG Gram 15 (2022)
4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против LG Gram 15 (2022)
5. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против LG Gram 15 (2022)
6. LG Gram 17 (2022) против Gram 15 (2022)
7. Apple MacBook Air (M2, 2022) против LG Gram 15 (2022)
8. Acer Swift 5 (SF514-56) против LG Gram 15 (2022)
9. LG Gram 16 (2022) против Gram 15 (2022)

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