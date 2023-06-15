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LG Gram 2-in-1 16" (2023)

LG Gram 2-in-1 16
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.8%
  • Размеры: 356.6 x 248.3 x 16.95 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Gram 2-in-1 16" (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
41
Экран
47
Автономность
65
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики LG Gram 2-in-1 16" (2023)

Корпус

Вес 1.48 кг
Размеры 356.6 x 248.3 x 16.95 мм
Площадь 885 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.8%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1817
Geekbench 5 (многоядерный)
11287
Cinebench R23 (одноядерный)
1762
Cinebench R23 (многоядерный)
12541
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 24
Производительность GPU
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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