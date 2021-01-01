Microsoft Surface Laptop SE
- Дата выхода: Ноябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~67.8%
- Размеры: 283.7 x 193 x 17.85 мм
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Обзор
Производительность системы
23
Производительность в играх
12
Экран
22
Автономность
65
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
33
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop SE
Корпус
|Вес
|1.11 кг
|Размеры
|283.7 x 193 x 17.85 мм
|Площадь
|548 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.8%
|Боковые рамки
|13.4 мм
|Цвета
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|11.6 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|135 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|40 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
458
Geekbench 5 (многоядерный)
853
Cinebench R23 (одноядерный)
443
Cinebench R23 (многоядерный)
769
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|96
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Тип
|DDR4
Накопитель
Объем накопителя
|Каналы
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.0
|USB Type-C
|1x USB 3.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да