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Microsoft Surface Laptop SE

Microsoft Surface Laptop SE
  • Дата выхода: Ноябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~67.8%
  • Размеры: 283.7 x 193 x 17.85 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop SE с выбранной конфигурацией
Производительность системы
23
Производительность в играх
12
Экран
22
Автономность
65
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
33

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop SE

Корпус

Вес 1.11 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм
Площадь 548 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8%
Боковые рамки 13.4 мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 40 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
458
Geekbench 5 (многоядерный)
853
Cinebench R23 (одноядерный)
443
Cinebench R23 (многоядерный)
769

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 0 Гбит/с
Шейдерных блоков 96
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Тип DDR4

Накопитель

Объем накопителя
Каналы 1x64 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Нет

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.0
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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