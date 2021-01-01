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MSI Alpha 15

MSI Alpha 15
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.7%
  • Размеры: 357.7 x 248 x 26.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Alpha 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
68
Экран
56
Автономность
74
Коммуникации
51
Корпус и дизайн
52
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Alpha 15

Корпус

Вес 2.4 кг
Ширина 357.7 мм
Высота 248 мм
Толщина 26.9 мм
Площадь 887 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.7%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 160°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
7026
Cinebench R20 (одноядерный)
472
Cinebench R20 (многоядерный)
3847

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1035 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 0 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Alpha 15 vs G7 15 7500
2. Alpha 15 vs GS66 Stealth
3. Alpha 15 vs GF75 Thin
4. Alpha 15 vs GF65 Thin
5. Alpha 15 vs ROG Zephyrus G15 GA503
6. Alpha 15 vs ROG Strix G17 G713
7. Alpha 15 vs ROG Strix G15 G513
8. Alpha 15 vs TUF Gaming A15 FA506
9. Alpha 15 vs TUF Gaming A17 FA706

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