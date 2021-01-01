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MSI Alpha 15 Advantage Edition

MSI Alpha 15 Advantage Edition
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
  • Размеры: 359 x 259 x 23.95 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Alpha 15 Advantage Edition с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
77
Экран
52
Автономность
65
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Alpha 15 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.35 кг
Размеры 359 x 259 x 23.95 мм
Площадь 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 57.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1414:1
Цветовой охват sRGB 91.6%
Охват Adobe RGB 67%
Охват DCI-P3 65.9%
Время отклика 6 мс
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1382
Geekbench 5 (многоядерный)
6365
Cinebench R23 (одноядерный)
1410
Cinebench R23 (многоядерный)
10157

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1489 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 1792
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 78 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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