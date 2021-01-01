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MSI Creator 15

MSI Creator 15
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.6%
  • Размеры: 358 x 248 x 19.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Creator 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
95
Производительность в играх
100
Экран
35
Автономность
93
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Creator 15

Корпус

Вес 2.1 кг
Ширина 358 мм
Высота 248 мм
Толщина 19.8 мм
Площадь 888 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 180 / 230 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
3457

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 0 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. MSI Creator 15 или Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. MSI Creator 15 или Dell XPS 17 9700
3. MSI Creator 15 или Dell XPS 15 9500
4. MSI Creator 15 или Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
5. MSI Creator 15 или Dell Alienware m15 R4
6. MSI Creator 15 или Dell G5 15 5505 SE
7. MSI Creator 15 или Dell Inspiron 15 5505
8. MSI Creator 15 или GS66 Stealth
9. MSI Creator 15 или GF75 Thin
10. MSI Creator 15 или GF65 Thin
11. MSI Creator 15 или Stealth 15M
12. MSI Creator 15 или Alpha 17

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