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MSI Creator 17 (B11UX)

MSI Creator 17 (B11UX)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
  • Размеры: 396.1 x 259.4 x 20.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Creator 17 (B11UX) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
81
Экран
77
Автономность
78
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Creator 17 (B11UX)

Корпус

Вес 2.45 кг
Ширина 396.1 мм
Высота 259.4 мм
Толщина 20.2 мм
Площадь 1027 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
8722
Cinebench R23 (одноядерный)
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
12481

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1215 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц
FLOPS 12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2019) vs Creator 17 (B11UX)
2. XPS 15 9500 vs Creator 17 (B11UX)
3. Creator 15 vs Creator 17 (B11UX)
4. HP 17 vs Creator 17 (B11UX)
5. XPS 17 9710 (2021) vs Creator 17 (B11UX)
6. XPS 15 9510 (2021) vs Creator 17 (B11UX)
7. Alienware x17 R1 vs Creator 17 (B11UX)

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