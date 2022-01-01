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MSI Crosshair 15

MSI Crosshair 15
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
  • Размеры: 359 x 259 x 26.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Crosshair 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
79
Экран
56
Автономность
54
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
57
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Crosshair 15

Корпус

Вес 2.25 кг
Размеры 359 x 259 x 26.9 мм
Площадь 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1832
Geekbench 5 (многоядерный)
12338
Cinebench R23 (одноядерный)
1907
Cinebench R23 (многоядерный)
18845

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MSI Crosshair 15 или Pulse GL66 (2022)
2. MSI Crosshair 15 или Raider GE66 (2022)
3. MSI Crosshair 15 или Vector GP66
4. MSI Crosshair 15 или Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition

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