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MSI Crosshair 17

MSI Crosshair 17
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.9%
  • Размеры: 398 x 273 x 27.2 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Crosshair 17 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
85
Экран
53
Автономность
54
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
50
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Crosshair 17

Корпус

Вес 2.66 кг
Размеры 398 x 273 x 27.2 мм
Площадь 1087 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1860
Geekbench 5 (многоядерный)
12357
Cinebench R23 (одноядерный)
1930
Cinebench R23 (многоядерный)
19011

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MSI Raider GE76 (2022) или Crosshair 17
2. MSI Pulse GL76 (2022) или Crosshair 17
3. MSI Vector GP76 или Crosshair 17

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