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MSI Delta 15 Advantage Edition

MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Дата выхода: Июль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.1%
  • Размеры: 357 x 247 x 19 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Delta 15 Advantage Edition с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
84
Экран
56
Автономность
85
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Delta 15 Advantage Edition

Корпус

Вес 1.9 кг
Ширина 357 мм
Высота 247 мм
Толщина 19 мм
Площадь 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1402
Geekbench 5 (многоядерный)
7341
Cinebench R23 (одноядерный)
1398
Cinebench R23 (многоядерный)
12246

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1489 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 160 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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