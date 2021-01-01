MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
- Размеры: 397 x 284 x 25.9 мм
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Обзор
Производительность системы
87
Производительность в играх
98
Экран
53
Автономность
93
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
47
Оценка NanoReview
75
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|Ширина
|397 мм
|Высота
|284 мм
|Толщина
|25.9 мм
|Площадь
|1127 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|Боковые рамки
|7 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|300 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 280 Вт
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|780-1215 МГц
|Boost частота GPU
|1290-1620 МГц
|FLOPS
|15.97 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Частота памяти
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да