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MSI GL76 Pulse

MSI GL76 Pulse
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.9%
  • Размеры: 398 x 273 x 24.2 мм
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Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей GL76 Pulse с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
54
Экран
53
Автономность
64
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
55
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI GL76 Pulse

Корпус

Вес 2.6 кг
Ширина 398 мм
Высота 273 мм
Толщина 24.2 мм
Площадь 1087 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1570:1
Цветовой охват sRGB 94%
Время отклика 8 мс
Максимальная яркость
320 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1447
Geekbench 5 (многоядерный)
5111
Cinebench R20 (многоядерный)
3822

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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