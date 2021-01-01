MSI GS66 Stealth
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~75.6%
- Размеры: 358 x 248 x 19.8 мм
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Обзор
Производительность системы
84
Производительность в играх
98
Экран
55
Автономность
93
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
72
Оценка NanoReview
77
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI GS66 Stealth
Корпус
|Вес
|2.17 кг
|Ширина
|358 мм
|Высота
|248 мм
|Толщина
|19.8 мм
|Площадь
|888 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.6%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|3
|Скорость куллера
|6600 об/мин
|Уровень шума
|58 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|885 граммов
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|81 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|10.94 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да