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MSI Katana 15 (2023)

MSI Katana 15 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
  • Размеры: 359 x 259 x 24.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Katana 15 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
59
Экран
51
Автономность
55
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
60
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Katana 15 (2023)

Корпус

Вес 2.25 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1689
Geekbench 5 (многоядерный)
8844
Cinebench R23 (одноядерный)
1655
Cinebench R23 (многоядерный)
10290
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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