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MSI Stealth 15M

MSI Stealth 15M
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.5%
  • Размеры: 358.3 x 248 x 16.1 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Stealth 15M с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
100
Экран
56
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Stealth 15M

Корпус

Вес 1.78 кг
Ширина 358.3 мм
Высота 248 мм
Толщина 16.1 мм
Площадь 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Белый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 150 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
5665

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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