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MSI Stealth GS66 (2022)

MSI Stealth GS66 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.5%
  • Размеры: 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Stealth GS66 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
100
Экран
56
Автономность
67
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
77

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Stealth GS66 (2022)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм
Площадь 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1782
Geekbench 5 (многоядерный)
11876
Cinebench R23 (одноядерный)
1835
Cinebench R23 (многоядерный)
18101

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 915 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 5632
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Stealth GS66 (2022) против ROG Strix G15 G513
2. Stealth GS66 (2022) против ROG Zephyrus G14 GA401
3. Stealth GS66 (2022) против Omen 15 (2021 AMD)
4. Stealth GS66 (2022) против MacBook Pro 16 (2021)
5. Stealth GS66 (2022) против Raider GE76 (2022)
6. Stealth GS66 (2022) против Pulse GL76 (2022)
7. Stealth GS66 (2022) против Pulse GL66 (2022)

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