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MSI Summit E16 Flip

MSI Summit E16 Flip
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
  • Размеры: 358 x 258.5 x 16.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Summit E16 Flip с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
48
Экран
56
Автономность
69
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Summit E16 Flip

Корпус

Вес 1.9 кг
Размеры 358 x 258.5 x 16.9 мм
Площадь 925 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Да

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1555
Geekbench 5 (многоядерный)
7211

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 938 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs MSI Summit E16 Flip
2. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) vs MSI Summit E16 Flip
3. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") vs MSI Summit E16 Flip

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