MSI Summit E16 Flip
- Дата выхода: Март 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
- Размеры: 358 x 258.5 x 16.9 мм
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Обзор
Производительность системы
69
Производительность в играх
48
Экран
56
Автономность
69
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Summit E16 Flip
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|Размеры
|358 x 258.5 x 16.9 мм
|Площадь
|925 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1555
Geekbench 5 (многоядерный)
7211
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да