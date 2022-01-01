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Razer Blade 14 (2022)

Razer Blade 14 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.8%
  • Размеры: 319.7 x 220 x 16.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Blade 14 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
76
Экран
60
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Razer Blade 14 (2022)

Корпус

Вес 1.78 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм
Площадь 703 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8%
Боковые рамки 4.9 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1541
Geekbench 5 (многоядерный)
9725

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1267 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 14 (2022) или Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2. Razer Blade 14 (2022) или Blade 14 (2021)
3. Razer Blade 14 (2022) или Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
4. Razer Blade 14 (2022) или Apple MacBook Pro 14 (2021)
5. Razer Blade 14 (2022) или Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

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