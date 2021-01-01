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Razer Blade 15 Base Edition (2021)

Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 355 x 235 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Blade 15 Base Edition (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
98
Экран
54
Автономность
70
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Razer Blade 15 Base Edition (2021)

Корпус

Вес 2.09 кг
Ширина 355 мм
Высота 235 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Razer Blade 15 Base Edition (2021)
2. Dell XPS 15 9500 против Razer Blade 15 Base Edition (2021)
3. Razer Blade Pro 17 (2021) против Razer Blade 15 Base Edition (2021)
4. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Razer Blade 15 Base Edition (2021)
5. Razer Blade Stealth 13 (2020) против Razer Blade 15 Base Edition (2021)

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