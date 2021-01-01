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Razer Blade Stealth 13 (2020)

Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.2%
  • Размеры: 304.6 x 210 x 15.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Blade Stealth 13 (2020) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
85
Производительность в играх
62
Экран
44
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Razer Blade Stealth 13 (2020)

Корпус

Вес 1.42 кг
Ширина 304.6 мм
Высота 210 мм
Толщина 15.3 мм
Площадь 640 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2%
Боковые рамки 5.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 43 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 84.3 дБ
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.0
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1475
Geekbench 5 (многоядерный)
4875
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2530

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1035 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Razer Book 13 (2020) vs Razer Blade Stealth 13 (2020)
2. Dell XPS 13 9310 vs Razer Blade Stealth 13 (2020)
3. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) vs Razer Blade Stealth 13 (2020)

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