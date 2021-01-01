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Razer Book 13 (2020)

Razer Book 13 (2020)
  • Дата выхода: Ноябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~88.9%
  • Размеры: 295 x 198.5 x 15.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
-
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Book 13 (2020) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
43
Экран
48
Автономность
65
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Razer Book 13 (2020)

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 295 мм
Высота 198.5 мм
Толщина 15.1 мм
Площадь 586 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9%
Боковые рамки 3.2 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2
Уровень шума 44.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 65.9%
Охват DCI-P3 80%
Время отклика 47 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 78.7 дБ
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.1 x 7.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Нет

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade Stealth 13 (2020) против Book 13 (2020)
2. Dell XPS 13 9310 против Razer Book 13 (2020)
3. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Razer Book 13 (2020)

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