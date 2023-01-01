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Samsung Galaxy Book 3 Pro 360

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
  • Размеры: 355.4 x 252.2 x 12.8 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Galaxy Book 3 Pro 360 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
37
Экран
74
Автономность
62
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Samsung Galaxy Book 3 Pro 360

Корпус

Вес 1.66 кг
Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм
Площадь 896 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 120%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1594
Geekbench 5 (многоядерный)
9391
Cinebench R23 (одноядерный)
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
11224
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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