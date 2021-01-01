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Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)

Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
  • Размеры: 304.4 x 199.8 x 11.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Galaxy Book Pro 13 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
39
Экран
52
Автономность
71
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
41
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)

Корпус

Вес 868 кг
Ширина 304.4 мм
Высота 199.8 мм
Толщина 11.2 мм
Площадь 608 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2%
Боковые рамки 5 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
370 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1169
Geekbench 5 (многоядерный)
3854
Cinebench R20 (одноядерный)
485
Cinebench R20 (многоядерный)
1746

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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