Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
- Дата выхода: Август 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81.8%
- Размеры: 297 x 211 x 14.9 мм
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Обзор
Производительность системы
63
Производительность в играх
37
Экран
41
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
54
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
Корпус
|Вес
|1.23 кг
|Размеры
|297 x 211 x 14.9 мм
|Площадь
|627 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|360 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1418
Geekbench 5 (многоядерный)
7162
Cinebench R23 (одноядерный)
1421
Cinebench R23 (многоядерный)
9225
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|FLOPS
|1.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
1.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.5 x 6.3 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да