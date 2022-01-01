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Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")

Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13
  • Дата выхода: Август 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.8%
  • Размеры: 297 x 211 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
37
Экран
41
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")

Корпус

Вес 1.23 кг
Размеры 297 x 211 x 14.9 мм
Площадь 627 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1418
Geekbench 5 (многоядерный)
7162
Cinebench R23 (одноядерный)
1421
Cinebench R23 (многоядерный)
9225

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.3 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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