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XMG Neo 15 (E21)

XMG Neo 15 (E21)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.8%
  • Размеры: 359.8 x 243 x 26 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Neo 15 (E21) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
95
Производительность в играх
92
Экран
51
Автономность
65
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики XMG Neo 15 (E21)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 359.8 x 243 x 26 мм
Площадь 874 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 90%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 890 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
7645
Cinebench R23 (одноядерный)
1499
Cinebench R23 (многоядерный)
12757

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125-140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1310 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 2 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 или XMG Neo 15 (E21)
2. Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) или XMG Neo 15 (E21)
3. Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) или XMG Neo 15 (E21)
4. MSI Delta 15 Advantage Edition или XMG Neo 15 (E21)
5. Eluktronics Prometheus XVI (2021) или XMG Neo 15 (E21)
6. Eluktronics MECH 15 G3 или XMG Neo 15 (E21)
7. XMG Neo 15 (M21) или XMG Neo 15 (E21)

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