XMG Neo 15 (E21)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~76.8%
- Размеры: 359.8 x 243 x 26 мм
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Обзор
Производительность системы
95
Производительность в играх
92
Экран
51
Автономность
65
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
70
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики XMG Neo 15 (E21)
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|Размеры
|359.8 x 243 x 26 мм
|Площадь
|874 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.8%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|90%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|890 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
7645
Cinebench R23 (одноядерный)
1499
Cinebench R23 (многоядерный)
12757
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|125-140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1310 МГц
|Boost частота GPU
|1725 МГц
|FLOPS
|17.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
17.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|2 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да