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XMG Neo 15 (M21)

XMG Neo 15 (M21)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.8%
  • Размеры: 359.8 x 243 x 26 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Neo 15 (M21) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
83
Экран
63
Автономность
63
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
60
Оценка NanoReview
73

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики XMG Neo 15 (M21)

Корпус

Вес 2.2 кг
Размеры 359.8 x 243 x 26 мм
Площадь 874 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 55 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 98.5%
Охват Adobe RGB 69.2%
Охват DCI-P3 68.5%
Время отклика 14 мс
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 890 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1617
Geekbench 5 (многоядерный)
8599
Cinebench R23 (одноядерный)
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
12642

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1387 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1220
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 79 дБ
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 2 мм
Тачпад
Размер 11.6 x 7.4 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XMG Neo 15 (M21) или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
2. XMG Neo 15 (M21) или Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
3. XMG Neo 15 (M21) или Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
4. XMG Neo 15 (M21) или MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
5. XMG Neo 15 (M21) или HP Omen 15z (AMD)
6. XMG Neo 15 (M21) или MSI Sword 15
7. XMG Neo 15 (M21) или Acer Nitro 5 AN517-54
8. XMG Neo 15 (M21) или Eluktronics Prometheus XVI (2021)
9. XMG Neo 15 (M21) или Eluktronics MECH 15 G3
10. XMG Neo 15 (M21) или XMG Neo 15 (E21)

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