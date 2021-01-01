Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2021 года Apple iPhone 13 Pro с экраном 6.1" и чипом Apple A15 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.